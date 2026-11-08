Kolo Muani: “Troppi pareggi e sconfitte, dobbiamo migliorare. Non sono contento di questo punto”

08/11/2026 | 23:16:27

Le parole di Kolo Muani a Dazn: “Non sono contento per questo punto, oggi non era facile e dobbiamo continuare a lavorare duro per ottenere risultati. Se gioco sono contento, non importa se a destra o a sinistra. Se ho spazio per attaccare, riesco a sfruttare meglio le mie qualità. Adesso abbiamo la pausa per lavorare. Troppi pareggi e troppe sconfitte in questo inizio, ma l’obiettivo è migliorare farci trovare pronti al rientro”.

foto x juve