Kolo Muani spreca, Di Gregorio chiude su Bellingham e Valverde: 0-0 tra Real e Juve all’intervallo

01/07/2025 | 21:49:54

Reti inviolate al termine della prima frazione di gioco tra Real Madrid e Juventus. La prima palla gol arriva dopo appena 7′. Ed è a tinte bianconere. Grandissima azione sull’asse Yildiz-Kolo Muani: i due attaccanti della Juve si scambiano il pallone sulla trequarti difensiva, ripartono e, poi, il turco serve il francese in profondità. Solo davanti a Courtois, Kolo Muani tocca sotto il pallone ma lo mette alto sopra la traversa. Al 30′ la risposta degli uomini di Xabi Alonso. I Blancos liberano Valverde sulla destra, che serve Bellingham al centro. La conclusione dell’inglese, da pochi passi dalla porta, viene deviata con un grande intervento di piede da Di Gregorio. In pieno recupero ci prova Valverde dalla distanza, ma Di Gregorio vola e allunga in calcio d’angolo.

Foto: Instagram Juventus