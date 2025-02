Kolo Muani: “Sono molto contento a Torino e spero che questo buon momento continui anche in futuro”

Rendal Kolo Muani, attaccante della Juventus, ha parlato a Sky Sport sulle prime settimane in casa bianconera e un impatto devastante con il mondo Juve.

Queste le sue parole: “Sta andando tutto più che bene, sono contentissimo di essere qui. Sono stato accolto molto bene, come in una grande famiglia. Ho parlato con l’allenatore, con i capitani, mi trovo bene con tutti i miei nuovi compagni. Francamente mi sento molto bene, si lavora molto e molto bene. E’ un grande cambiamento rispetto alla Ligue 1. Qui si lavora molto di più, si fatica di più, il calcio è molto tattico. Ho fatto un ottimo debutto, i miei compagni mi hanno aiutato molto. Mi hanno dato i palloni giusti e io ho saputo sfruttarli. Ripeto, sono molto contento qui a Torino e spero che questo buon momento continui anche in futuro”.

Foto: Instagram Juventus