Kolo Muani si prende la Juventus: Vlahovic rimane a guardare

Un impatto a dir poco impressionante quello che Kolo Muani ha avuto con la maglia della Juventus. Da quando è arrivato in Italia, infatti, il francese non ha fatto altro che segnare, trascinando la sua squadra a suon di cartellini timbrati. Fino ad ora l’attaccante classe 1998 ha già collezionato 5 gol in sole 3 gare disputate. Numeri che impressionano, soprattutto perché le partite da giocare sono ancora molte. Anche nella sfida di ieri contro il Como, infatti, è arrivata la doppietta da parte della punta centrale bianconera. In tutto questo Vlahovic rimane a guardare. Nonostante le sue qualità siano note a tutti, Thiago Motta ha scelto ancora una volta di far partire il serbo dalla panchina, decidendo di non concedergli neanche un minuto di spazio.

FOTO: Instagram Juventus