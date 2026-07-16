Kolo Muani più Pellegrino: la strategia della Juve (e i costi)

16/07/2026 | 23:57:55

La Juventus ha chiuso a sorpresa Celik per la fascia destra e adesso si concentra sull’attacco. L’idea, già svelata anche sui nomi in ballo, è quella di chiudere un doppio colpo: Kolo Muani più Pellegrino. I costi e le formule sono chiare, bisogna spingere per non andare incontro a sorprese. Per Kolo Muani serve toccare i 40 milioni magari aggiungendo dei bonus, l’unica strada per evitare lungaggini. Per Pellegrino la Juve è in vantaggio, la partenza dell’argentino da Parma è molto probabile. La formula potrebbe essere creativa: prestito oneroso con obbligo di riscatto a condizioni molto semplici.

Foto: Instagram Juventus