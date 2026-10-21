Kolo Muani: “La personalità non ci manca. Parole di Bremer? Ne abbiamo parlato in spogliatoio ed è stato costruttivo”

21/10/2026 | 15:12:29

Randal Kolo Muani presenta la sfida contro il Rennes in conferenza stampa.

Sulla voglia di reagire: “Abbiamo vissuto una partita complicata, ma avere un’ulteriore occasione in tempi rapidi per ripartire è ottimo. Daremo tutto”.

Sulle parole di Bremer e sullo spogliatoio: “Il capitano ha preso la parola dopo la partita e ne abbiamo parlato. Bisognava dirsi le cose ed è stata una cosa costruttiva. Bisogna seguire le indicazioni del mister. Come in una famiglia, può capitare che ci siano dei problemi”.

Sulla mancanza di personalità: “Non ci manca onestamente. Cerchiamo di integrarci il più velocemente possibile e come gruppo siamo molto uniti. Mi dà molti consigli Spalletti. Ci aiuta molto e in questo mondo è molto importante sentire la fiducia”.

Sulle doti di trascinatore: “Abbiamo tanti giocatori che vengono convocati nelle varie Nazionali e continuando così, con questo rapporto, potremmo fare belle cose”.

Sulla sua condizione: “A livello fisico non è il massimo giocare ogni tre giorni, ma sta a noi lavorare bene ed essere pronti”.

Sulla possibilità di giocare con Woltemade dall’inizio: “Sta al mister prendere le decisioni, l’importante è giocare e quando gioco mi trovo bene con tutti”.

Foto: Instagram Juventus