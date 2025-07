Kolo Muani infiamma il mercato: Manchester United e Newcastle in pressing

19/07/2025 | 15:42:50

Il futuro di Randal Kolo Muani è uno dei temi caldi di questa sessione estiva. Dopo l’ottima parentesi alla Juventus, l’attaccante francese di proprietà del PSG è entrato nel mirino di diverse big europee. Secondo quanto riportato da FootMercato, due club di Premier League sarebbero pronti a muoversi concretamente: si tratta di Manchester United e Newcastle, entrambe alla ricerca di un centravanti con le caratteristiche giuste per guidare il reparto offensivo. I Red Devils avrebbero individuando nel classe ’98 un profilo ideale per potenza fisica, duttilità e intelligenza tattica. Sullo sfondo resta forte anche l’interesse del Newcastle, che sta valutando alternative in caso di addio di Alexander Isak, finito nel mirino dei club sauditi. La concorrenza è folta e il PSG, detentore del cartellino, valuta con attenzione ogni scenario. Nel frattempo la Juve sta cercando una strada per provare a trattenere Kolo Muani, sapendo che c’è concorrenza pronta a investire sul cartellino.

Foto: Instagram Juventus