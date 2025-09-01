Kolo Muani in viaggio per Londra: il Tottenham lo aspetta

01/09/2025 | 14:10:30

Il Tottenham ha raggiunto un accordo con il Paris Saint-Germain per Randal Kolo Muani. L’attaccante francese, stando a quanto riferito da The Athletic, è già in viaggio verso Londra per sostenere le visite mediche per l’idoneità sportiva. L’operazione prevede un prestito stagionale secco, senza opzione né obbligo di riscatto. Definito anche l’accordo personale con il classe ’98. Kolo Muani ha aspettato la Juventus fino a ieri mattina, ma l’affare non si è concretizzato. La Juve ha dunque deciso di virare su Openda, accostato ai bianconeri in esclusiva il 20 agosto. Le strade di Juventus e Kolo Muani si separano definitivamente, con il Tottenham che ha finalmente accontentato il club parigino.

Foto: Instagram Kolo Muani