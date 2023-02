Kolo Muani: “Il gol sbagliato in finale, poco prima dei rigori, lo ricorderò per sempre. Sarà un rimpianto per tutta la vita”

L’attaccante della Nazionale francese e dell’Eintracht Francoforte, Kolo Muani ha parlato dell’errore fatale in Coppa del Mondo contro l’Argentina.

Queste le sue parole a L’Equipe: “Nella mia testa, mi sono detto: Randal, devi tirare! Ho provato a tirare sul primo palo, il portiere ha parato molto bene. Ho perso questo duello. A posteriori, penso che ci fossero altre soluzioni, potevo saltarlo, potevo trovare Kylian perché anche lui aveva una buona angolazione. Ma al momento dell’azione non lo vedo, perché la palla arriva così, E io, vado dritto così, in avanti e non vedo Kylian a sinistra. È solo dopo, quando riguardi il video che vedi che ci sono altre possibilità ma ormai è troppo tardi, non ci puoi più fare niente. Ce l’ho ancora in mente quel gol e ce l’avrò per tutta la vita. Sarà un rimpianto per sempre”.