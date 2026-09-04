Kolo Muani: “Il 9 è una grande sfida per riportare in alto la Juventus. Ho studiato Zidane”

04/09/2026 | 11:07:51

L’attaccante della Juventus, Rendal Kolo Muani, ha parlato al Corriere della Sera in merito alla sua stagione in bianconero e sulla scelta del numero 9.

Le sue parole: “Guardavo certi giocatori, come Zidane, senza dubbio il mio idolo, ed essere così tecnico era il sogno; così cercavo di rubare qualche movimento e giocata. Ma ora il mio obiettivo è fare gol, per aiutare la squadra a vincere, che è il primo obiettivo. Voglio riportare in alto la Juve, la società più importante d’Italia, un club iconico. Pensiamo partita per partita, passo dopo passo, ma voglio segnare molto e migliorare”.

Scelto il numero 9: “Ti dà grande responsabilità, e a me piacciono le sfide”.

Foto: Instagram Juventus