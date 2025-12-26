Kolo Muani: “Futuro? Per adesso voglio solo giocare bene al Tottenham, poi vedremo”

Kolo Muani si è espresso sulla sua avventura al Tottenham, parlando anche di futuro in una intervista concessa a ESPN: “Mi sento molto bene e i miei compagni sono bravi con me. Per il momento voglio solo giocare davvero bene nel club. Questo è davvero importante e poi vedremo per il Mondiale. Per questo devo e voglio mostrare di più le mie qualità e voglio anche segnare. Dobbiamo vincere più partite e se voglio andare al Mondiale, devo fare altre buone prestazioni”.

