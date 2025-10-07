Kolo Muani frenato dall’infortunio al Tottenham: non ha ancora debuttato in Premier. Solo 13′ in Champions

07/10/2025 | 11:38:27

Dopo i mesi felici vissuti alla Juventus, Kolo Muani è ripartito dalla Premier League con la maglia del Tottenham, ma la sua esperienza inglese non è iniziata nel migliore dei modi. Fino ad ora, complice un infortunio rimediato in allenamento, non ha nemmeno debuttato in Premier League a oltre un mese dal suo approdo in Inghilterra. L’attaccante ha giocato solo 13 minuti in Champions, nel finale della partita tra Tottenham e Villarreal.

FOTO: X Tottenham