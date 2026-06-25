Kolo Muani e la Juve: la narrazione non può cambiare ogni giorno

25/06/2026 | 21:35:51

Kolo Muani resta la prima scelta per l’attacco della Juve. E quanto vi abbiamo raccontato ieri in esclusiva può essere un passaggio chiave per il suo trasferimento dal Paris Saint-Germain ai bianconeri. Ci teniamo a ribadire che l’ingaggio non è un problema, non lo è mai stato. Adesso il lavoro procederà sul cartellino, la Juve salirà rispetto alla valutazione di 30 milioni e cercherà di garantire l’obbligo alle condizioni che chiede il PSG. Una cosa è importante chiarire, la narrazione su Kolo Muani non può cambiare ogni giorno, soprattutto se si dice esattamente il contrario rispetto a 24 ore prima. Martedì sul satellite Kolo Muani era quasi fuori dai giochi bianconeri. Il giorno dopo, guardacaso subito dopo le 23, KM – come per incanto – più vicino. Mettetevi d’accordo che già fa troppo caldo…

foto x tottenham