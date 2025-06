Kolo Muani conferma: “Andrò al Mondiale per Club con la Juve”

08/06/2025 | 19:30:36

Intervenuto in zona mista al termine della sfida contro la Germania, il centravanti della Nazionale francese, Randal Kolo Muani, ha confermato la sua presenza al Mondiale per Club con la maglia della Juventus: “Sono molto contento di aver potuto giocare ancora un po’, sia con la nazionale che con il mio club. Sono molto contento alla Juventus, spero di continuare lì, mi hanno accolto bene, mi diverto. Andrò con loro al Mondiale per Club“.

Foto: Instagram Juventus