Kolo Muani alla Juventus, i dettagli economici dell’affare

02/08/2026 | 18:47:00

Randal Kolo Muani è un nuovo calciatore della Juventus. Il club bianconero ha reso noti con un comunicato allegato i dettagli economici dell’affare.

La nota: “Juventus Football Club S.p.A. comunica di aver raggiunto un accordo con la società Paris Saint-Germain FC per l’acquisizione a titolo definitivo dei diritti alle prestazioni sportive del calciatore Randal Kolo Muani a fronte di un corrispettivo di € 38 milioni, pagabili in quattro esercizi, oltre ad oneri accessori pari a € 3,2 milioni; sono inoltre previsti premi per un ammontare non superiore a € 12 milioni, al raggiungimento di determinati

obiettivi sportivi. Juventus ha sottoscritto con lo stesso calciatore un contratto di prestazione sportiva fino al 30 giugno 2031”.

Ufficiale | Randal Kolo Muani è bianconero! Bentornato! Tutti i dettagli ➡️ https://t.co/auezr6aXqK Powered by @Jeep pic.twitter.com/6wqdQ07mRl — JuventusFC (@juventusfc) August 2, 2026

Foto: X Juventus