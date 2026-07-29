Kolo Muani alla Juventus: finalmente! I dettagli

29/07/2026 | 15:11:35

Sinceramente non se ne poteva più, ma adesso possiamo dire che Randal Kolo Muani sta per tornare alla Juve. Siamo in chiusura, è arrivato il via libera del Paris Saint-Germain che era atteso per oggi senza ulteriori rinvii. La Juventus aveva ritenuto definitiva l’offerta mandata nei giorni scorsi, prestito con obbligo di riscatto per una cifra base leggermente superiore i 40 milioni. E con bonus, più o meno semplici da raggiungere, si supera abbondantemente quota 40. Ieri sera vi avevamo dato un “dentro o fuori” con ottimismo crescente, nella notte anche un particolare non secondario ovvero che Kolo Muani aveva accettato un contratto da 4,5 milioni a stagione più bonus dai bianconeri pur avendo avuto offerte nettamente superiori. La Juventus non ha mollato nell’ultimo mese abbondante: il 24 giugno scorso vi avevamo svelato che i lavori sarebbero andati fino in fondo no stop per trovare tutti gli accordi. Eppure il giorno prima da più parti la consideravano una pista sempre più fredda, rimarcando la decisione imminente della Juve di andare su altri profili. In realtà non proprio così, un altro mese (abbondante) di pazienza e Spalletti sta per ottenere Kolo Muani, la prima scelta da sempre per il reparto offensivo.

Foto: Instagram Juventus