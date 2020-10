Koller: “Borussia e Lazio passeranno entrambe il girone di Champions”

Jan Koller, ex attaccante ed attuale ambasciatore del Borussia Dortmund, ha parlato a S.S.Lazio Agenzia Ufficiale in merito alla gara di domani tra i tedeschi e la Lazio, che aprirà il cammino in Champions delle due squadre.

Queste le parole di Koller: “Sarà una partita molto equilibrata, si affrontano le due squadre favorite a passare il turno e quindi vedremo un match ad alti contenuti tecnici. Zenit e Club Brugge non vanno sottovalutate, ma mi aspetto il passaggio del turno da parte delle squadre di Inzaghi e Favre. Immobile? Ciro è un attaccante straordinario, alla Lazio ha trovato un ambiente adeguato, che lo supporta e lo stimola. Quando venne da noi al Borussia pagò l’annata negativa della squadra che a fine girone di andata era penultima e ci fu l’esonero di Klopp, ma dimostrò ottime cose, solo che arrivò in una stagione sfortunata”.

Halaand: “Parliamo di uno dei più grandi attaccanti al mondo, con ampi margini di miglioramento. In lui rivedo la mia stessa forza nei duelli individuali con i difensori di turno. E’ potente, ha fiuto del gol, ottimo tiro da fuori, è stato fatto un grande investimento e il ragazzo sta ripagando alla grande la fiducia”.

I suoi ricordi al Dortmund: “Sono stati 5 anni esaltanti. Il ricordo più bello sicuramente la vittoria della Bundesliga del 2002: pazzesca, arrivò dopo un grande duello con Bayer Leverkusen e Bayern Monaco. Poi, nonostante il risultato, ricordo anche la finale di Coppa UEFA di quell’anno: segnai contro il Feyenoord ma purtroppo perdemmo 3-2”.

Fonte Foto: Wikipedia