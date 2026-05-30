Koleosho: “Un giorno mi piacerebbe giocare in Serie A”

30/05/2026 | 12:59:19

Luca Koleosho ha parlato alla Gazzetta dello Sport, toccando tanti temi di campo e non solo. Dalle origini multiculturali, fino all’ultima avventura in prestito con il Paris FC, dove ha condiviso lo spogliatoio con gli italiani Coppola e Immobile. Proprio riguardo al rapporto con quest’ultimo ha detto: “Con Ciro parliamo molto, mi dà molti consigli preziosi da grande attaccante per migliorarmi, ma è anche una bella persona con cui chiacchierare su tanti argomenti e non solo di calcio”. L’esterno italiano arrivato in prestito a Parigi, non si è sbilanciato su una sua permanenza in Francia: “È stata in ogni caso una buona scelta, sento che sono migliorato molto, in un progetto importante. Per il resto vedremo. Intanto abbiamo chiuso in bellezza, vincendo il derby con il Paris Saint Germain, nell’ultima giornata di campionato. Certo, loro sono i più forti di tutti, ma abbiamo dimostrato che in 90’ tutto è possibile”. Futuro che potrebbe anche vederlo nel campionato italiano: “Un giorno mi piacerebbe. Vedremo se ci saranno proposte interessanti in futuro”.

Foto: Instagram Koleosho