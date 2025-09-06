Koleosho: “Siamo un gruppo forte, Baldini ci sta insegnando tanto”

06/09/2025 | 18:50:26

Luca Koleosho, giocatore dell’Espanyol, protagonista con l’Italia Under 21, ha parlato ai canali ufficiali della FIGC.

Queste le sue parole: “È stato il modo migliore di cominciare dopo l’Europeo della scorsa estate, una vittoria importante. Quella con la Germania fu una sconfitta ingiusta, ora vogliamo tornare alla fase finale con questa nuova squadra: alla Spezia è stato solo il primo passo e se continuiamo a lavorare così sono convinto che possiamo arrivare fino in fondo”.

Baldini? “Abbiamo avuto modo di allenarci solamente pochi giorni prima della partita, ma abbiamo visto subito quanto sia un allenatore forte. Posso imparare tanto da lui e lui può aiutarci a raggiungere i nostri obiettivi”.

Europeo e Olimpiade? “Cercherò sempre di fare il massimo per arrivare lì. Oggi sono un calciatore più maturo rispetto al passato. I miei punti di forza rimangono la velocità e il dribbling, ho cambiato anche club, sono in Spagna e mi aspetto di crescere ancora, soprattutto, per riuscire a continuare a vestire la maglia della Nazionale, che è il mio orgoglio più grande”.

Foto: Instagram Real Sociedad