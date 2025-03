Kolasinac: “Partita impressionante. Ma sono solo 3 punti”

Il difensore dell’Atalanta, Sead Kolasinac, ha parlato ai canali ufficiali del club: “Abbiamo fatto una prestazione di assoluto livello, per come abbiamo giocato fin dal primo minuto, per come abbiamo difeso… E poi abbiamo vinto 4-0. Vincere qui, in questo stadio, 4-0 è qualcosa di speciale ma la cosa più importante è l’aver portato a casa i 3 punti”.

Una squadra che è partita fortissimo fin dall’inizio…

“Questo era il piano, credo che il modo in cui abbiamo giocato contro la Juventus sia stato davvero impressionante e sono davvero orgoglioso della squadra. Sono orgoglioso di tutti e credo che questa vittoria sia pienamente meritata”.

Cosa significa questo successo? “Tre punti, niente di più. Il nostro focus è sempre sul campionato e abbiamo giocato una grande partita, ma sono solo 3 punti. Ora dobbiamo recuperare e pensare già al prossimo impegno”.

Nella sua sfida anche l’assist di tacco per Zappacosta…

“Non credo che mi vedrete spesso fare assist del genere. Sono ovviamente felice, ma non dell’assist, lo sono per la vittoria. Come ho già detto sono estremamente orgoglioso e dobbiamo solo concentrarci sulla prossima sfida”.

