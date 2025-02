Kolasinac: “Dobbiamo partire forte ma non avere la frenesia di segnare subito”

Il difensore dell’Atalanta, Sead Kolasinac, ha parlato a Sky prima della sfida contro il Brugge.

Queste le sue parole: “Serata e partita molto importante, sono contento di essere tornato. Vogliamo partire bene, spingere per giocare una buona partita e vincere”.

Ci vorrebbe il gol subito per sbloccarla? “No, abbiamo 90 minuti per far gol. Vogliamo vincere duelli, ma senza fretta per non rischiare di aprirci dietro. Abbiamo le carte per vincere”.

Cosa servirà in più rispetto all’andata? “In Belgio abbiamo visto che sono una ottima squadra, hanno tante qualità ma anche noi le abbiamo e vogliamo vincere”.

