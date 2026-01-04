Kolarov (vice Chivu): “Lautaro non sbaglia un allenamento. Vogliamo restare primi, ma c’è da lavorare”

04/01/2026 | 23:45:08

Il vice di Chivu, Aleksandar Kolarov, ha analizzato a Dazn la partita tra Inter e Bologna: “Il mister ha capito che anche nel secondo tempo di Riad avevamo creato tanto e realizzato poco e voleva andasse diversamente stasera, ma la squadra ha giocato bene dal primo minuto. Lautaro? E’ quello che vediamo da sempre, è il nostro capitano e gli vanno fatti i complimenti. Lui è così anche in allenamento, non ne ha mai sbagliato uno. Volevamo abbassarlo un po’ stasera alzando una mezzala e isolando Thuram nell’uno contro uno. Nel primo gol è andata proprio così. Il più grande merito di Chivu? Non volevamo stravolgere, solo aggiungere alcune cose. La squadra è andata vicina a vincere l’anno scorso, ma purtroppo non ci è riuscita. Abbiamo toccato alcuni punti a livello umano, poi lavorando la squadra sta facendo un percorso importante. Siamo primi in classifica e vogliamo restare là, ma c’è da lavorare. Chi urla di più tra Chivu e Inzaghi? Chivu sembra uno calmo, ma non lo è affatto. Lui urla di più. A Inzaghi non ero mai così vicino”.

Foto: Twitter Serbia