Kolarov secondo solo a Messi: la straordinaria statistica del terzino della Roma

Aleksandar Kolarov torna a Roma – cambiando sponda calcistica – il 22 luglio 2017 e da quel momento scala rapidamente le gerarchie tra i giallorossi diventando presto un leader tecnico e carismatico nella squadra prima di Eusebio Di Francesco, poi di Claudio Ranieri e ora di Paulo Fonseca. Tra le altre cose, il serbo si è fatto valere per la sua grande abilità nel battere i calci piazzati, diventando il primo tiratore di punizioni e il primo rigorista della squadra capitolina. Oggi, contro il Bologna, Kolarov ha segnato il suo sesto calcio di punizione diretto in Serie A da quando è alla Roma. Come riporta Opta, l’unico giocatore ad aver fatto meglio di così in uno dei cinque migliori campionati europei è un certo Lionel Messi, addirittura a quota 12.

Foto: twitter Roma