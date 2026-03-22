Kolarov: “Se siamo a più sei vuol dire che abbiamo fatto cose positive. La sosta fa sempre bene”

22/03/2026 | 23:45:38

Kolarov ha parlato in sala stampa dopo Fiorentina-Inter: “La sosta fa sempre bene, cercheremo di recuperare giocatori ed energie: con l’Inter sembra tutto dovuto e tutto troppo facile, ma si può anche pareggiare una partita contro questa Fiorentina. Se siamo a +6 vuol dire che abbiamo fatto qualcosa di positivo, mi sembra giusto ricordarlo. I giocatori si stanno preparando per la Nazionale, l’importante è che siano tutti sani e a disposizione, faccio un grande in bocca al lupo per i giocatori che saranno impegnati”.

foto x inter