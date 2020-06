Kolarov: “In quarantena ci siamo allenati. Non sapevamo se la A sarebbe ricominciata”

Il difensore della Roma, Aleksandar Kolarov, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso dell’evento web organizzato da Acronis, nuovo partner del club giallorosso. Il calciatore serbo ha cosi raccontato il suo periodo di quarantena.

“Non è stata diversa da quella degli altri. Noi dovevamo allenarci e mantenerci in forma perché non sapevamo quando e se il campionato sarebbe ricominciato. Ho fatto il massimo possibile per mantenermi in forma”.

Foto: Twitter Ufficiale Roma