Kolarov-Inter, visite concluse. Contratto di un anno con opzione

Arrivato a Milano nelle prime ore di questo pomeriggio Aleksandar Kolarov ha concluso la prima parte di visite mediche per l’Inter. Il serbo, ormai un nuovo arrivo per i nerazzurri, nella giornata di domani svolgerà la seconda parte di visite di rito, poi si recherà nella sede dell’Inter dove il trentacinquenne firmerà un contratto di un anno con opzione per la stagione successiva legata alle presenze.

Foto: Twitter Roma.