Kolarov: “Il Bologna ha meritato, ma niente drammi. Ora si vedranno i veri uomini”

Aleksandar Kolarov ci mette la faccia. Il terzino della Roma, dopo il ko interno contro il Bologna, ha parlato così ai microfoni di Sky Sport: “Abbiamo perso una partita che il Bologna ha meritato, tutto qua. Ora testa bassa e pedalare. Quando entri in un periodo negativo c’è un po’ di tutto. Io come più anziano del gruppo volevo parlare, mi tengo stretto i miei compagni, bisogna lavorare e stare zitti. Niente drammi, siamo consapevoli che non stiamo facendo quello che dobbiamo fare. Ora si vedranno gli uomini veri”.

Foto: Twitter ufficiale Roma