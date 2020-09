Kolarov è arrivato a Milano: ora visite e firma con l’Inter

Aleksandar Kolarov è arrivato a Linate poco prima delle 14. Nel pomeriggio il difensore effettuerà le visite per l’Inter, una scelta di Antonio Conte che lo potrà utilizzare sia sulla fascia sinistra che come difensore centrale. Poi Kolarov potrà firmare il contratto che lo legherà all’Inter fino al 2021 con opzione per un’altra stagione. Kolarov e una nuova avventura: la Roma è già un ricordo.

Foto: Twitter ufficiale Roma