Kolarov: “All’Inter sembra tutto dovuto. Momento non positivo, ma è tutto nelle nostre mani”

22/03/2026 | 23:24:50

Aleksandar Kolarov, vice di Chivu, ha parlato a DAZN dopo il pareggio di Firenze: “Sapevamo che i tre punti erano fondamentali, ma va dato merito alla Fiorentina: non abbiamo fatto la nostra miglior partita e non siamo nel nostro miglior momento ma siamo a più sei e sta tutto nelle nostre mani. Ci sta mancando un po’ di cattiveria e di lucidità, è la stanchezza che si è accumulata per le tante partite: la squadra non sta vivendo il suo miglior momento, siamo abituati ad un’Inter che stradomina le partite. Ma comunque siamo a più sei e sta a noi chiudere il campionato. Gli attaccanti? Per il nostro gioco sono fondamentali, noi vogliamo attirare gli avversari per poi giocare su di loro e arrivare da sotto: ma io non vorrei parlare solo di loro, anche negli altri reparti bisognava arrivare meglio da loro e avere più qualità nel fraseggio. Però loro ci danno una grande mano. La sosta? Fa sempre bene: cercheremo di recuperare qualche giocatore e le energie, ma vorrei dire che all’Inter sembra sempre tutto dovuto: si può anche pareggiare una partita fuori casa, la Fiorentina non è l’ultima arrivata. Io la vedo positiva, ma quando si parla dell’Inter è tutto dovuto e tutto troppo facile: se siamo a più sei vuol dire che abbiamo fatto qualcosa bene. Capisco tutto ma bisogna ricordare che l’Inter sta a più sei. I nazionali? Credo si stiano preparando ora: l’importante è che siano tutti sani a parte Bastoni, ma sono tutti a disposizione per Gattuso e voglio fare un grande in bocca al lupo”.

foto x inter