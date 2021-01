Kokorin si presenta: “Orgoglioso di essere alla Fiorentina. Sarò un bad boy solo in campo”

Il nuovo attaccante della Fiorentina, Aleksandr Kokorin si è presentato ufficialmente in conferenza stampa: “Sono molto felice di essere un giocatore viola. Spero di dimostrare al più presto tutte le mie qualità e di portare punti in classifica con i miei gol. Conosco la grande storia della Fiorentina e questo mi gratifica ancora di più per essere qui. I miei sogni? Come tutti i calciatori voglio vincere con la mia squadra e portare gioia e felicità ai tifosi”.

Ha poi parlato dei complimenti spesi da Capello per lui: “Ho saputo delle belle parole che ha speso con me, ne sono davvero orgoglioso e contento. Sono grato a lui per avermi chiamato in Nazionale quando la allenava, e anche per aver parlato bene di me ai dirigenti della Fiorentina magari aiutandoli a farsi un’idea migliore di me. Un giocatore della Serie A che ammiro? Sicuramente Ibrahimovic e Cristiano Ronaldo tra quelli che giocano ancora, mentre tra i grandi del passato direi Ronaldo il fenomeno”.

Sull’etichetta di bad boy che si porta appresso: “Quello che è successo in patria è stato un episodio brutto per cui ho già pagato. Mi ha permesso di promettere di non fare più questo tipo di sbagli. Ho chiuso una pagina in patria e ne ho aperta una nuova qui a Firenze. Io spero di dimostrare di essere un bad boy sul campo e non nella vita privata dove mi godo la mia famiglia. Sarò un bad boy sul campo e non fuori”.

Foto: twitter Fiorentina