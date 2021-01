Una grande intuizione di dicembre, come anticipato da Sportitalia, una trattativa completata. Domani Aleksandr Kokorin sarà a Roma per le visite mediche, la Fiorentina lo aspetta dopo aver raggiunto gli accordi totale con lo Spartak Mosca per una cifra vicina ai 5 milioni.

Il famoso attaccante esterno che serve ai viola per la seconda parte della stagione, ritenuto la spalla ideale di Vlahovic.

Foto: Instagram personale