Kokorin e Mamaev escono di prigione, l’avvocato: “Aleksandr ha rinnovato con lo Zenit”

Come previsto, questa mattina Aleksandr Kokorin e Pavel Mamaev sono stati scarcerati. I due calciatori hanno trascorso quattro mesi in prigione per aver aggredito un funzionario governativo a Mosca a ottobre 2018 sono ora usciti con la condizionale. Secondo quanto riportato dal portale Sputnik News, l’avvocato dei due giocatori Yuri Padalko ha parlato all’uscita dal carcere del futuro professionale dei suoi assistiti, rivelando: “Aleksandr ha firmato un nuovo contratto con lo Zenit, mentre Pavel ne ha uno ancora in vigore con il Krasnodar“. La vita professionale dei due calciatori riparte dunque esattamente da dove l’avevano lasciata.

#КокоринМамаев Александр и Кирилл Кокорины и Павел Мамаев вышли на свободу pic.twitter.com/p3YkzcZrQT — СЭ Футбол (@se_football) September 17, 2019

Foto: Der SportBuzzer