Koke: “Mi sto davvero godendo questa stagione. Griezmann? Se dovesse andarsene vincendo la Champions, sarebbe incredibile”

28/04/2026 | 16:40:16

Il capitano dell’Atletico Madrid, Koke, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della semifinale di Champions League contro l’Arsenal. Queste le sue parole:

“Mi sto davvero godendo questa stagione. Non capita tutti gli anni di arrivare in semifinale, non so se ci arriverò ancora, ma me le godrò come ho sempre fatto. Regalare a Griezmann la Champions prima del suo addio? Dovesse andarsene vincendo la Champions League, sarebbe incredibile, ma siamo tutti motivati ​​a vincere. Siamo una squadra. E la Champions League è il premio più ambito”.

Foto: Instagram Koke