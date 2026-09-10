Koke difende Alvarez: “Siamo stufi, lasciatelo divertire e stare in pace”
10/09/2026 | 11:22:10
Il capitano dell’Atletico Madrid, Koke, a margine della sconfitta ad Anfield contro il Liverpool, ha risposto infuriato all’ennesima domanda su Julian Alvarez, tornato titolare dopo la querelle estiva, bagnando l’esordio stagionale con un assist a Marcos Llorente per il momentaneo 0-1. Ecco le parole di Koke in conferenza stampa: “Siamo veramente stufi, dovete lasciare stare il ragazzo. Lasciatelo divertire, lasciatelo giocare. Dovete dargli un po’ di pace, per tutta l’estate siete stati davvero noiosi”.
Foto: X Atletico