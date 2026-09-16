Koke: “David? Tutti i nuovi giocatori si stanno adattando molto bene. Il derby con il Real? Speriamo di regalare una gioia ai tifosi”

16/09/2026 | 21:28:08

Il capitano dell’Atletico Madrid, Koke, ha parlato ai microfoni di Movistar al termine della partita vinta contro l’Osasuna. Queste le sue parole:

“David? Abbiamo ingaggiato persone che dessero il loro contributo, ed è quello che stanno facendo. Non è facile adattarsi, ma tutti i nuovi giocatori si stanno adattando molto bene. Sono persone che arrivano per dare il loro contributo, e questo è estremamente importante. Il derby con il Real? Il derby è sempre speciale, soprattutto quando si gioca in casa. Sono i nostri rivali cittadini e vogliamo batterli, ma dobbiamo giocare davvero bene perché sono una grande squadra. Speriamo di vincere e di regalare una gioia ai tifosi”.

Foto: Instagram Koke