Koke: “Conosciamo il valore della Juve, ma lotteremo per batterla. Vogliamo giocare la finale in casa”

Koke, centrocampista dell’Atletico Madrid, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Juventus in Champions League: “Lotteremo conoscendo il valore della Juventus, come se fosse una finale. La affronteremo così, non ci sono favoriti e vogliamo andare avanti entrambe. Noi giochiamo con lo stile Atletico Madrid. Non siamo italiani nello stile, abbiamo la nostra identità. Se dice così magari ha ragione, ma abbiamo il nostro stile e la nostra identità. Come sto? Posso giocare. Se gioco o non gioco cercherò sempre di aiutare la squadra”.

Foto: ESPN