Koke: “Con l’Inter sarà una partita molto intensa. Morata? Se è stato convocato è perché sta bene”

Intervenuto in conferenza stampa al fianco di Diego Simeone, il centrocampista dell’Atletico Madrid, Koke, ha così parlato alla vigilia della sfida contro l’Inter: “Sarà una partita molto intensa, contro una grandissima squadra ben allenata, ha tanti giocatori forti e che sanno portare la palla con qualità. E ci saranno tantissimi tifosi, penso che sarà una bella partita”.

Su Morata: “Si è allenato negli ultimi due giorni con noi, se è stato convocato è perché sta bene. L’ho visto allenarsi a un grande livello, penso che domani possa giocare dall’inizio o no, segnare o no come tutti noi”.

Poi ha proseguito: “Domani preferiresti non prendere gol o segnarne tanti? Preferirei vincere“. E sul segreto per fermare il centrocampo nerazzurro: “Se vi dicessi il segreto vi svelerei il piano di domani… Sono tre grandissimi giocatori, hanno tanta qualità a centrocampo e vediamo come li affronteremo. Non vi dico come altrimenti lo direi anche agli avversari”.

foto: Instagram Koke