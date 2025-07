Kokcu si presenta al Besiktas: “Vestire questa maglia è sempre stato il mio sogno”

15/07/2025 | 21:20:11

Il Besiktas piazza il colpo Orkun Kökçü dal Benfica. Il centrocampista della nazionale turca, nato nei Paesi Bassi, ha firmato un contratto quinquennale e si è presentato ai suoi nuovi tifosi nello stadio Tüpraş, gremito per l’occasione da migliaia di sostenitori entusiasti. Di seguito le prime dichiarazioni del classe 2000 da nuovo giocatore del Besiktas: “Quando è arrivata la prima offerta stavo dormendo. Il presidente mi ha mandato un messaggio al mattino, ma non sono riuscito a rispondere subito. Appena mi sono svegliato, l’ho chiamato direttamente. È stato molto chiaro: mi ha chiesto “Orkun, ti piacerebbe venire in Turchia? Cosa ne pensi del Beşiktaş?” Gli ho risposto: “È il sogno della mia infanzia”. Da lì in poi tutto si è mosso molto velocemente. Abbiamo atteso qualche giorno anche per una risposta dal Benfica. Devo dire che ho apprezzato molto anche l’atteggiamento del presidente. Alla fine sono felice: sono nel posto che desideravo”.

“Nel nostro Paese c’è una certa percezione: molti calciatori scelgono di tornare solo a fine carriera. Secondo me non bisogna sottovalutare il nostro campionato. Stanno arrivando giocatori molto importanti. Io sono venuto a 24 anni. Spero che in futuro anche altri giovani calciatori, che giocano in grandi squadre, scelgano la Turchia. Forse questo trasferimento può essere un messaggio anche per loro”.

“Ho conosciuto il nostro allenatore. Mi è sembrato una persona davvero positiva. Mi ha spiegato subito i suoi piani e il modo in cui vuole che la squadra giochi. Cercherò di soddisfare al meglio le sue richieste. Non vedo l’ora di scendere in campo: sono molto emozionato”.

“L’accoglienza e la cerimonia della firma sono state momenti davvero speciali per me. Sono un ragazzo del Beşiktaş. È stato uno dei giorni più belli e significativi della mia vita. Voglio ringraziare tutti. Ora le presentazioni sono finite, e il mio unico obiettivo è prepararmi al meglio per le partite. Per il Beşiktaş”.

Foto: insta besiktas