Intervenuto in conferenza stampa, il commissario tecnico della Nazionale olandese, Ronald Koeman, ha così parlato in vista della semifinale contro l’Inghilterra: “È troppo presto per questa domanda, prima dobbiamo prepararci bene per la semifinale che sarà una serata tra due grandi nazioni. Ma vorrei una finale contro la Spagna, visto che abbiamo già giocato contro la Francia nella fase a gironi”.

Fot: Instagram Olanda