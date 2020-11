Koeman: “Una vittoria meritata, con Messi non c’è nessun tipo di problema”

Ronald Koeman, tecnico del Barcellona, dopo la vittoria sul Betis, ha parlato nel post gara in conferenza stampa come ripreso da Marca: “Questa sera meritavamo sia la vittoria che un vantaggio molto più ampio alla fine del primo tempo, però siamo stati imprecisi sbagliando anche un rigore e abbiamo preso il pareggio. Nella ripresa abbiamo mantenuto lo spirito di squadra, e abbiamo segnato 5 gol ma potevano essere anche di più. Subire gol con l’uomo in più è comunque una delusione, ma la vittoria è meritata. Messi? Da ieri parlavamo di qualche fastidio dopo la partita contro la Dynamo, così abbiamo deciso lasciarlo in panchina. Con lui non c’è nessu problema, non ho dubbi su di lui perché lo vedo lavorare tutti i giorni.”

Foto: twitter Barcellona