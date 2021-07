Koeman sul rinnovo di Messi: “Giusto preoccuparsi ma il presidente è fiducioso”

Ha subito dei rallentamenti la trattativa del Barcellona per il rinnovo di Lionel Messi che attualmente è svincolato. Ronaldo Koeman, tecnico del Barça, ha rilasciato alcune dichiarazioni su questa situazione. “Ogni volta che le questioni non sono risolte devi preoccuparti, ma ho piena fiducia nel presidente Laporta affinché la situazione si risolva per il meglio. Leo è molto importante per il club e per tutto il campionato spagnolo, essendo il miglior calciatore al mondo. Dobbiamo fare tutti uno sforzo perché rimanga con noi. Laporta mi ha detto di stare tranquillo, è fiducioso, pensa che raggiungerà un accordo con Messi per continuare insieme per qualche altro anno. Leo ha sempre dimostrato di voler continuare al Barça. So che il club sta lavorando con i suoi avvocati e suo padre per raggiungere un accordo. Ora sta giocando la Copa América e ha altro per la testa, speriamo che vinca la finale questa domenica. Lui ha sempre dato il massimo per questa squadra e per me deve continuare la sua carriera. Finire con un’altra maglia non andrebbe bene“, le parole riportate dal Mundo Deportivo.

FOTO: Twitte Barcellona