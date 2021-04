Koeman sul Clasico: “Risultato non decisivo. Il campo di Valdebebas scredita il Real Madrid. Abbiamo bisogno del miglior Messi”

Ronald Koeman, allenatore del Barcellona, ha parlato in conferenza stampa in vista del Clasico di domani sera: “Il risultato non è decisivo perché dopo la partita di domani mancano ancora molti giorni dove qualsiasi squadra ha difficoltà a vincere tutte le partite. La squadra che vincerà avrà un morale importante per continuare. Il campo di Valdebebas? Sta screditando un grande club come il Real Madrid, hanno scelto il momento per fare il lavoro nel loro stadio, ben fatto. Per il giocatore la cosa difficile è giocare senza pubblico. Sono abituati a farlo. giocando in questo campo, gli avversari sanno che devono giocare in questo campo e basta. Abbiamo bisogno del miglior Messi ma del miglior Barça, dobbiamo fare le cose alla perfezione, con il nostro attacco, i passaggi, i movimenti. Dembélé? È un giocatore di grande qualità e velocità, un giocatore importante e domani ci devono essere i giocatori importanti”.

Foto: Twitter ufficiale Barcellona