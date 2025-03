Koeman su De Jong: E’ felice al Barcellona, non c’è motivo che vada via”

Ronald Koeman, ct dell’Olanda, ha parlato in conferenza stampa in vista del match in programma questa sera contro la Spagna e valido per il ritorno dei quarti di finale di Nations League. Tra i tanti temi toccati, anche il futuro di De Jong: “Siamo felici di vederlo recuperare la sua versione migliore. L’altro giorno non ha giocato tutta la partita perché era reduce da un gol contro l’Atlético. Ma va bene giocare domani. Non interferisco con il loro contratto. De Jong è molto felice a Barcellona. Per me non c’è motivo per cui non debbarestare lì”.

Foto: Instagram De Jong