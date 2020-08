Koeman: “Sono orgoglioso di essere qui. Con Messi parleremo, ma saranno cose private”

Ronald Koeman, nel giorno della presentazione, parla alla stampa dal Camp Nou. Queste le parole del nuovo tecnico del Barcellona: “Sono orgoglioso, tutti sanno che il Barcellona è casa per me. E’ un orgoglio essere qui, un traguardo. Non è facile, certo, qui si esige sempre il massimo ma così mi piace. C’è la qualità per poter fare il massimo e per conquistare titoli e risultati. Da adesso iniziamo a lavorare. L’immagine dell’8-2 non è quella che vogliamo. Dobbiamo lavorare per recuperare il prestigio. Non mi piace parlare individualmente dei giocatori. Vogliamo il meglio per il club, costruire la miglior rosa possibile. Se ci sarà poi bisogno di prendere delle decisioni lo faremo. Messi? E’ il capitano, da oggi inizierò a parlarci e spero resti qui tanti anni. E’ il miglior giocatore del mondo, lo vuole qualsiasi squadra del mondo. Sono felice di lavorare con lui: vince le partite, sono contentissimo se vuole restare. Quello che ci diremo è una questione privata, ma lui ha ancora un anno di contratto con il Barcellona. Futuro? So che ci saranno le elezioni, ho un contratto di due anni ma io penso solo a lavorare.”

