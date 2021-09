Koeman: “Siamo scoperti in alcuni ruoli, ho accettato le cessioni per il bene della società. Una vittoria darebbe serenità”

Momento delicato a Barcellona, non si placano le voci sul futuro di Ronald Koeman sulla panchina dei blaugrana. Il tecnico olandese è in bilico a seguito del deludente inizio di stagione. Per la sostituzione avanza sempre di più il nome di Xavi. Intanto l’allenatore, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Levante, ha fatto il punto della situazione: “Non posso dire molto, non leggo la stampa da un po’. Conosco le voci che circolano, non ci resta che vincere le prossime partite. Riserviamo le nostre energie per ciò che possiamo fare. Servono tre punti, vincere darebbe serenità. Cercheremo di non ripetere la partita contro il Granada. Qualcuno si è lamentato? Va bene, devono farlo: da Cadice a domani saranno trascorse quasi 48 ore, tutti devono prendersi le responsabilità, non solo io. Ansu Fati? Il ritorno è una grande notizia, è un giocatore importante. Giocherà al massimo 15 minuti, vogliamo recuperarlo bene, non avere fretta e non vogliamo sovraccaricarlo. Il piano è questo, speriamo di non avere intoppi”. Poi sulla rosa: “Domani avremo solo 17 giocatori di movimento. Potrebbe giocare Gavi ma ci sono tanti giovani che avranno un grande futuro. Ci sono ruoli in cui siamo coperti e altri in cui mancano tutti. Ho accettato le cessioni per il bene della società”.

Foto: Twitter Koeman