Koeman: “Sbagliate troppe partite, non possiamo più fallire”

Il tecnico del Barcellona, Ronald Koeman, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara con il Real Valladolid, uno dei recuperi dei match rinviati ad agosto dei blaugrana.

Queste le parole del tecnico olandese: “Abbiamo molte assenze e al Barça dobbiamo vincere, lottare per i titoli e in questo momento non stiamo facendo bene: ecco perché questa è una situazione complicata. Dobbiamo schierare tanti giovani e abbiamo bisogno di tempo affinchè questi possano adattarsi all’importanza del club. Ogni partita che non vinciamo è un passo indietro. Il problema non è pareggiare in casa contro il Valencia, il problema è che abbiamo perso molti punti e molte partite fuori casa e ora per recuperare su chi sta avanti bisogna solo vincerle tutte. Non possiamo fallire, è una pressione per la squadra “.

Su Messi: “Un giocatore vincente come lui sta male quando non vince. Non so se le sue parole incidano positivamente, la squadra è molto unita, lavora ma è scontenta dei risultati. La migliore vitamina è vincere. Leo lavora per migliorare, come tutti gli altri”.

VAR sotto accusa: “Non capisco i criteri del VAR, ci sono cose che non si capiscono. Se chiedessimo a 10 persone se ieri c’era il rigore, nove diranno di sì. Ma l’arbitro ha deciso di non fischiare”.

Foto: Nos.nl