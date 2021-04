Koeman: “Sanzioni UEFA? Ora ho altro a cui pensare, provare a vincere la Liga”

Alla vigilia della sfida con il Villarreal, il tecnico del Barcellona Ronald Koeman ha parlato di tanti temi, anche delle eventuali sanzioni della Uefa per la vicenda Super Lega.

Queste le sue parole: “Il Villarreal? È una squadra che gioca molto bene, con elementi di ottima qualità. Hanno dimostrato di essere forti anche in Europa. Sarà importante per entrambi, per noi e per loro in vista della sfida di giovedì. Abbiamo sette partite da giocare e da vincere. Perdere punti significa ridurre le possibilità di successo finale, è chiaro”.

I giocatori sono stanchi a questo punto della stagione?

“Non sono preoccupato, perché abbiamo osservato i dati dei giocatori. Giochiamo molto e ci alleniamo poco, basiamo tutto sul recupero. Messi e i giocatori più utilizzati stanno bene”.

Le minacce di Ceferin la preoccupano?

“Abbiamo già parlato molto della Superlega, ora ci sono cose più importanti che parlare di UEFA, sanzioni o minacce. Dobbiamo pensare al nostro calendario. Pensiamo solo a conquistare punti per vincere il campionato”.

Foto: no.sl.