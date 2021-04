Koeman risponde a Guardiola: “Non è detto che se hai i migliori vinci”

Intervenuto in conferenza stampa, Koeman, allenatore del Barcellona, ha risposto alle parole di Guardiola che ieri aveva parlato del tridente Messi-Suarez-Neymar dicendo che “Se loro fossero rimasti il Barcellona, il club avrebbe vinto molto di più”.

Su questo Koeman ha detto: “E’ sempre importante avere i migliori giocatori del mondo nella propria squadra. Hanno già dimostrato quando erano insieme che potevano ottenere delle cose, ma ora non è così. Lavoriamo con i nostri giocatori e abbiamo dimostrato di poter lottare. Non sai mai se vincerai se hai il meglio, ma le possibilità sono maggiori. Per me quello che è successo non conta”.

Foto: Twitter Barcellona