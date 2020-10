Koeman risponde a Griezmann: “L’allenatore comanda e il calciatore dà il massimo”

“Deschamps sa dove mettermi in campo e io approfitto della sua fiducia e di quella dei compagni”. Così aveva parlato Antoine Griezmann dopo Croazia-Francia di due giorni fa. Ronald Koeman non ha preso bene la frecciatina dell’attaccante e ha risposto durante la conferenza stampa di Barcellona-Getafe: “Ognuno ha il diritto di dire ciò che vuole. Ho parlato con Griezmann ieri pomeriggio, ma non di questo argomento. Ci siamo confrontanti sul suo ruolo e sul suo rendimento. Io cerco sempre il meglio per la squadra, sono io che decido e lui deve dare il massimo in campo. Cosa deve fare Griezmann per trionfare col Barcellona? Antoine sfrutti le sue occasioni, consapevole che l’allenatore comanda e il calciatore deve dare tutto quando viene chiamato in causa”.

Foto: Twitter Barcellona