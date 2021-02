Koeman replica a Di Maria: “Questo continuo parlare di Messi da parte dei giocatori del PSG è una mancanza di rispetto”

“Giocare con Messi? Penso che ci siano molte possibilità”. Parole di Angel Di Maria, protagonista nella vittoria del Paris Saint-Germain contro il Nimes. Dopo le dichiarazioni di Leonardo, arriva anche il chiaro messaggio del “fideo”. Certamente dichiarazioni non passate inosservate a Barcellona, tanto che le replica arriva direttamente dal tecnico dei catalani, Ronald Koeman, che nel post partita contro il Granada dichiara seccato: “Questo continuo parlare di Messi da parte dei tesserati del PSG credo sia una mancanza di rispetto. Non è giusto e non mostrano rispetto soprattutto per un giocatore che è ancora del Barça”

FOTO: Twitter Barcellona